O eixo da UE é o Green Deal, mesmo na recuperação

Quando apresentou o Pacto Ecológico Europeu, Von der Leyen não poupou na ambição: “Este é o momento do homem na Lua para a Europa”. A ideia passa por fazer do Green Deal o eixo em torno do qual assentam todas as políticas, das orçamentais às comerciais passando pelas industriais e, agora, pela recuperação económica.