Nova plataforma acompanha transição verde do turismo na Europa

A Comissão Europeia (CE) lança o Painel de Avaliação do Turismo da União Europeia para ajudar os decisores políticos e as empresas, a nível nacional e regional, a orientar as políticas e estratégias no ecossistema turístico europeu.





O objetivo deste instrumento é melhorar o acesso a estatísticas e indicadores relevantes para as políticas de turismo, apoiando os destinos e as autoridades públicas no acompanhamento do seu progresso na chamada transição gémea, verde e digital.





"O ecossistema turístico foi um dos mais afetados pelas medidas postas em prática para reduzir a pandemia da COVID-19. Torná-lo mais resiliente através da transição gémea tornou-se uma forte prioridade política. O painel apoiará tanto as autoridades competentes como as empresas para identificar vulnerabilidades e definir estratégias de melhoria", refere a CE em comunicado.





O painel é uma plataforma web interativa onde é possível visualizar dados estatísticos e indicadores turísticos recentemente desenvolvidos, organizados em quatro áreas: impactos ambientais, digitalização, vulnerabilidade socioeconómica e descritores básicos de turismo. Os dados e indicadores podem ser consultados de duas formas: através do destino, onde a informação está disponível para um único destino turístico (país ou região), ou através de uma vista de mapa de indicadores, onde o utilizador pode ver como um indicador específico varia entre destinos turísticos.





Utilizando uma gama de indicadores baseados em provas a nível nacional e regional, os decisores serão capazes de reconhecer vulnerabilidades, tais como elevada sazonalidade ou elevada dependência de visitantes de determinadas origens, bem como identificar as principais vantagens de marketing, tais como qualidade das águas balneares ou diversidade de ofertas turísticas.





No caso de Portugal, por exemplo, é possível verificar que tem um elevado indicador no que respeita a águas balneares de qualidade (92,77 pontos), mas também tem uma pontuação alta (71.29) no referencial relativo à intensidade de gases de feito de estufa (GEE) no turismo e uma baixa pontuação na utilização de transporte ferroviário (3,43), sendo a média da UE 13.5 neste parâmetro. Em termos de formação de pessoal do turismo em competências digitais, Portugal pontua 11,49, mas este é um parâmetro que está baixo em toda a UE. A sazonalidade do turismo também é um problema para o país, com Portugal a pontuar 56,57 pontos em 2021.

Este painel foi desenvolvido na sequência de um pedido dos países da União, em 2021, no sentido de conceber uma ferramenta para o ecossistema turístico.