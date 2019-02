Benfica dispara e já é a cotada nacional que mais sobe em 2019

As ações da SAD do Benfica estão a disparar 8,17% para 2,78 euros, o que corresponde ao valor mais elevado desde abril de 2014. A subida expressiva dos títulos está a ser acompanhada por uma elevada liquidez, tendo já trocado de mãos mais de 17 mil ações, quando a média diária dos últimos seis meses é inferior a cinco mil.

Esta subida expressiva eleva para mais de 60% o ganho deste ano, o que representa a maior valorização entre todas as cotadas da bolsa nacional.

As ações mantêm assim a tendência de ganhos registada nos últimos tempos e que reflete algumas vitórias desportivas.

A equipa de futebol principal está na corrida à liderança do campeonato, estado atualmente a um ponto do líder: o Futebol Clube do Porto. E os dragões vão receber a equipa da Luz no próximo dia 2 de março, num jogo que pode ser determinante para o campeonato.

A ronda de vitórias da equipa principal levou mesmo o clube a renovar com o treinador Bruno Lage até 2023.

Além disso, o Benfica disputa esta quinta-feira, 21 de fevereiro, a segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa. A primeira mão foi realizada na Turquia, em casa do Galatasaray, tendo a equipa do Benfica vencido por 2-1.

O Benfica poderá encaixar 1,1 milhões de euros se passar para os oitavos de final e se passar para os quartos-de-final consegue mais 1,5 milhões de euros. O acesso às meias-finais rende 2,4 milhões de euros e à final mais 4,5 milhões de euros. O vencedor da Liga Europa receberá mais 4 milhões de euros.

Caso o Benfica chegue à final que será disputada em Baku, no Azerbaijão e conquiste o título que já fugiu ao clube por duas vezes nos últimos anos, receberá um prémio total de 13,5 milhões de euros.

