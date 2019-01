Empresa aposta em reality show com traders para captar interesse dos brasileiros pela bolsa

Rafael Matsunaga

A Ativa Investimentos está a testar uma nova tática para despertar o interesse dos brasileiros pelo mercado acionista, conhecidos pela aversão à bolsa, criando um reality show num país que é obcecado pelo género.



A corretora recrutou concorrentes para o "Money Master" e planeia transmitir, em fevereiro, o programa no seu site ao longo de uma semana. A ideia é bastante simples: seis equipas de traders têm 50 mil reais (4 mil dólares) cada para investir em ações e as que tiverem pior desempenho em cada dia serão eliminadas da competição antes da final a realizar entre duas equipas, na sexta-feira, 8 de fevereiro. O vencedor ganha uma viagem a Nova Iorque; o vice-campeão, uma "cadeira do trader".



Mais de 150 pessoas candidataram-se nos dois primeiros dias de inscrições, segundo Rebeca Nevares, a sócia da corretora que teve a ideia e que participou num programa semelhante em 2008 (tendo ficado em segundo lugar). O programa pode ter impulso extra devido ao recorde bolsista alcançado pelo índice Ibovespa neste ano e Nevares espera que aquele possa ajudar a tornar os brasileiros mais abertos à ideia de negociar ações e, idealmente, a abrir uma conta na Ativa.



"A expectativa passa por mostrar essa realidade para as pessoas que querem aprender acerca do mercado de ações, levar a emoção do mercado." "Não adianta falar apenas da teoria, estamos a falar de comportamento: uma pessoa está ali, a vivenciar, e a perceber que o surgimento de qualquer notícia pode implicar movimentações", disse.

O Brasil é terreno fértil para reality shows. O "Big Brother" é transmitido há quase 20 temporadas e muitos programas do tipo com celebridades - e com celebridades numa quinta - preenchem o cenário da televisão e dominam as redes sociais quando estão no ar. Os programas "The Voice", "Survivor", "Real Housewives", "Masterchef", "Dancing With the Stars" e "The Apprentice" foram recriados com versões locais.



O mercado de ações, por outro lado, não tem tido muito sucesso entre os pequenos investidores. O Ibovespa tem vindo a bater recordes devido ao otimismo em relação ao plano do novo governo para revitalizar a economia, mas apenas 800.000 indivíduos detêm ações diretamente num país com mais de 200 milhões de habitantes, valor muito abaixo da meta de 5 milhões de pequenos investidores que a bolsa de valores detinha há alguns anos.



