Plus500 afunda mais de 40% após quebra abrupta nas receitas

As ações da Plus500 afundaram para mínimos de 2017, depois da plataforma de negociação online ter revelado as suas receitas do primeiro trimestre do ano.

A plataforma de negociação online Plus500 revelou que as receitas do primeiro trimestre do ano deslizaram mais de 80% para 53,9 milhões de dólares, o que compara com os 297,3 milhões arrecadados no ano passado.

Neste período, o número de utilizadores ativos recuou de 218.187 para 97.921.

A Plus500, que é a principal patrocinadora do Atlético de Madrid, justifica a redução dos volumes de negociação com a baixa volatilidade dos mercados financeiros, de acordo com a Reuters.

Os números estão a ser mal recebidos pelos investidores, que já provocaram uma queda de 44,44% das ações. Os títulos chegaram a cotar nos 399,70 pence, o que corresponde ao valor mais baixo desde fevereiro de 2017. Entretanto atenuaram a descida e seguem a perder 29,22% para 509,20 pences.

A contribuir para esta descida acentuada das ações estará também a falta de visibilidade dada pela empresa. "É impossível prever as condições do mercado para o resto do ano, por isso é muito cedo para tirar conclusões" sobre o que esperar até ao final do ano, salientou a empresa através de um comunicado, citado pela Bloomberg.

