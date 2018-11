59.950€

112 g/km (Euro VI).A Audi acaba de lançar no mercado nacional a oitava geração da gama A6 nas carroçarias Limousine e a Avant. Os dois novos modelos da marca alemã destacam-se pelas numerosas inovações tecnológicas que propõem, mas também pela elegância, conforto e dinamismo.Um dos pontos fortes da nova gama é a eficiência em termos de consumo de combustível. A versão de entrada 40 TDI Limousine, que conduzimos num breve trajecto entre a Quinta da Marinha e o Cabo da Roca, consome apenas 4,3 litros de gasóleo aos 100 km, e está à venda a partir de 59.950 euros (ver características). Mecanicamente, a marca propõe ainda a versão 50 TDI com 286 cv e tracção total Quattro, com um consumo médio homologado de 5,1 litros e preços desde 84.250 euros. Estas duas motorizações estão igualmente presentes na familiar Avant (texto abaixo). Ambas recebem a tecnologia "mild-hybrid", com um alternador eléctrico que auxilia o motor e aumenta a eficiência. O A6 pode desligar por completo o motor durante 40 segundos quando está activa a função "roda livre", entre os 55 e os 160 km/h.Numa fase posterior, a oferta será alargada ao motor V6 TFSI a gasolina, que debita 340 cv, e ao bloco a gasóleo de 3.0 litros, numa variante com 231 cv. Em Março de 2019 chegará também uma versão S6 BiTDI com 354 cv.De série, a motorização 40 TDI tem acoplado caixa de velocidades automática S tronic e a 50 TDI caixa automática tiptronic.Design mais agressivo, que rompe com o conservadorismo tradicional dos modelos anteriores, o novo A6 Limousine, destaca-se pelo longo capô do motor, grande distância entre eixos e curtas dimensões entre o centro das rodas e as extremidades dianteira e traseira. Além da versão base, a marca propõe as linhas de acabamento Sport e Design com mais equipamento.Com 4,939 metros de comprimento, tem mais 7 milímetros que o antecessor. A largura aumentou 12 mm para 1,886 m, e a altura de 1,457 mm é superior em 2 mm. O resultado é um habitáculo mais espaçoso, mas a bagageira mantém a capacidade: 530 litros.No interior, o destaque vai para a instrumentação completamente digital, apoiada em ecrãs tácteis de 8,6, 8,8 ou 10,1 polegadas. O Audi Virtual Cockpit está disponível como opção. Ao todo, o A6 disponibiliza 39 sistemas de assistência à condução.Audi A6 Avant 50 TDI 286 cv quattro286 cv, 620 Nm.(combustão) dianteiro longitudinal, gasóleo, 6 cil., 24 vál., turbo, geometria variável, start/ stop.2.967 cc.286 cv (3.500-4.000 rpm).620 Nm (2.250-3.000 rpm).(eléctrico) 16 cv, 48 V.250 km/h.5,7s (0-100 km/h).total.auto 8 vel.5,8l/100km.151 g/km (Euro VI).A versão familiar Avant do Audi A6 retoma todos os pontos fortes da variante Limousine, do equipamento ao conforto ao dinamismo. Nesta fase, as motorizações são idênticas, mas os preços são, em média, mais 3.000 euros. Variam entre os 62.550 e os 89.350 euros (50 TDI Sport).Um dos principais atractivos da carrinha A6 é, antes de mais, a capacidade da bagageira, um pouco maior que a da Limousine, mas mesmo assim a marca propõe estritamente os mesmos valores de carga da anterior geração: um mínimo de 565 litros na configuração de cinco lugares ou 1.680 litros com as costas do banco traseiro rebatido. Apesar de a capacidade ser igual, a configuração do espaço de carga (mais largo) é diferente. Pode receber um sistema de calhas, cinta tensora, rede de retenção e dois ganchos, para melhor fixação dos volumes a transportar. Tanto a chapeleira como o portão de acesso ao espaço de carga são eléctricos.Em relação ao antecessor, o novo A6 Avant é maior em todas as cotas, mas as dimensões são as da actual Limousine. As cotas do interior são ainda maiores que na anterior geração. O A6 Avant estabelece ainda novas referências no espaço para os ocupantes ao nível dos cotovelos, quer à frente quer atrás, e para as pernas dos passageiros do banco traseiro.