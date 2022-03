Citroën C5 X: Regresso às origens

Os citroenistas não podem ficar indiferentes à mais recente proposta da marca. Um familiar com aquele estilo muito especial, ambiente cuidado e a comodidade própria do ADN da marca do ‘double chevron’ que até utiliza o símbolo no pespontado dos bancos e no fundo dos materiais decorativos do ‘tablier’.

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;