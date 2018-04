Características

26.700€*

8,2 (urbano);

5,7 (extra-urbano);

6,6 (misto).

Inclui 2.500€ de desconto de campanha de lançamento. (PVP 29.200€)

Destaques

dianteiro transversal, alumínio, 4 cilindros em linha, 16 válvulas, gasolina, injecção directa, turbo, intercooler, start/stop.1.499 cc.163 cv/5.500 rpm.250 Nm das 1.800-4.500 rpm.205 km/h.10,3 s.dianteira.manual de 6 velocidades.151 g/km (Euro 6b).O Mitsubishi Eclipse Cross é o novo membro do segmento da moda, o dos SUV ou utilitários-desportivos. Acaba de chegar ao nosso país.Apresentado pela primeira vez há cerca de um ano no Salão de Genebra, o Eclipse Cross foi desenvolvido pela marca japonesa antes da sua integração na Aliança Renault Nissan.Moderno e bem construído, tecnologicamente evoluído e com um comportamento muito satisfatório em estrada, o Eclipse Cross posiciona-se na gama Mitsubishi entre o ASX e o Outlander. No lançamento, está à venda com dois acabamentos (Intense e Instyle), e acompanha a maioria dos SUV respondendo à procura do mercado com uma única versão de duas ou quatro rodas motrizes e um novo bloco a gasolina de 4 cilindros de 163 cv, com um generoso binário de 250 Nm disponível numa larga faixa de rotações. Está associado a uma caixa mecânica de 6 relações ou a uma nova CVT (variação contínua) com modo desportivo e desdobrada em oito velocidades.Uma segunda opção, a gasóleo, com motor de 2.2 litros, 150 cv e 350 Nm está prevista ainda para este ano. Disporá de transmissão integral e estará acoplado a uma verdadeira caixa automática de oito velocidades multifases da marca Aisin. Em 2019, a gama receberá uma variante PHEV com a mesma motorização do Outlander.Os preços do Eclipse 4x2 vão dos 26.700 aos 29.400 euros, e os do 4x4 dos 29.400 aos 33.000 euros. Estes valores incluem já um desconto promocional entre os 2.500 e os 4.000 euros. As versões 4x2 são sempre Classe 1 nas portagens, enquanto as 4x4 pagam Classe 2.Estilo desportivo e elegante, mas algo controverso, dimensões compactas (4.405 mm de comprimento), o Eclipse Cross apresenta um habitáculo de aspecto cuidado, com materiais e acabamentos de qualidade. O espaço para passageiros é bom e o banco traseiro, rebatível 60/40, é aquecido e regulável em profundidade e inclinação.O painel de instrumentos tem um desenho agradável e a sua estrutura foi concebida em duas zonas, a informação em cima e os comandos em baixo. Na parte superior da consola central, destaca-se o ecrã a cores de sete polegadas, controlado por uma superfície táctil (não tão prático como um botão redondo), que permite aceder ao rádio, bluetooth, navegação e câmara de marcha atrás, entre outras funções.Não apreciámos o estilo do portão traseiro, com vidro duplo separado por uma barra de luzes, tipo Honda, o que dificulta a visibilidade. Foi moda no Mercedes C Coupé há duas décadas. Felizmente acabou.Eclipse é uma referência ao famoso modelo desportivo da Mitsubishi construído nos EUA entre 1989 e 2012.Uma das novidades de tecnologia apelativa introduzida no Eclipse Cross é o "head-up display", um ecrã transparente no campo de visão do condutor, que fornece informações para comandar o veículo. Abre e fecha ao ligar ou desligar a ignição ou através de comando manual.Tecnologias disponíveis no Eclipse Cross: mitigação de colisões frontais, alerta de desvio de faixa, detecção de ângulo morto com assistência à mudança de faixa e alerta de trânsito à retaguarda, "cruise control" adaptativo, máximos automáticos e ecrã Multi-Around com imagem panorâmica.