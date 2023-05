Peugeot: ‘Plug-in’ mais barato na gama 408

O ‘camaleão’ da Peugeot, misto de SUV, sedan e carrinha corporizado no 408, tem nova versão. E, claro, eletrificada. São 180 cv e 360 Nm de binário para a junção do Pure-Tech (150 cv) com o sistema híbrido assente numa bateria de 12,4 kWh.

Silva Pires 16:00







É a segunda proposta do género na gama do 408, depois da versão de 225 cv. Logo, menos potência, mas também mais economia com a promessa de um consumo de 1 litro/100 km (contra 1,2) para a mesma autonomia elétrica da ordem dos 62/64 quilómetros.

