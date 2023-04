A prelúcida pedrada da “lei-cartaz”

Partilhar artigo



Tenho de voltar a dizer isto: foi Charlot quem atirou a primeira pedra. Lembram-se de Charlot? Quando estiverem a ver as imagens de Paris, lembrem-se dele. Cada paralelepípedo que voa e estilhaça a montra de um banco saiu, não da mão do manifestante, mas da mão-fantasma de Charlot, de Charlie Chaplin, que inventou a pedra, e a pedrada na janela, nesse filme tão infeliz, e por isso tão feliz, que se chama "The Kid".



E mesmo a ouvirmos o ping-pong ...