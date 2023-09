A ciência a falar connosco

No mês de junho, a companhia de teatro Marionet levou à cena a peça "O Algoritmo da Epilepsia", desenvolvida em conjunto com investigadores da Universidade de Coimbra. O objetivo do espetáculo foi sensibilizar para a epilepsia, explicar os ritmos da ciência e desmistificar o papel da inteligência artificial na sociedade. É um exemplo das novas formas de comunicar a ciência que têm ganho fôlego nos últimos anos. Dos podcasts às publicações no TikTok, multiplicam-se as iniciativas de comunicação "fora da caixa" que transmitem conhecimento de forma simples, sem perder credibilidade.

"Há imensas potencialidades em comunicar a ciência através do podcast", garante Sara Cura, arqueóloga que lançou no ano passado o "Let’s Rock – O podcast da Idade da Pedra". A investigação da pré-História foi o fio condutor da carreira de Sara, que também deu aulas no Instituto Politécnico de Tomar e trabalhou num museu de arte pré-histórica. "Tive sempre a preocupação de promover atividades de comunicação. Gosto de comunicar aquilo que nós, arqueólogos, estudamos, e sinto que é nossa responsabilidade devolver [esse conhecimento] à sociedade", diz a arqueóloga, que criou o podcast enquanto aluna de mestrado em Comunicação de Ciência. "O trabalho inicial foi feito com uma colega, e depois decidi seguir com o projeto sozinha. Já lá vão 10 episódios e vou continuar".