À espera das super sementes do Pinhal de Leiria

Três anos e cinco meses depois de o fogo percorrer 86% dos 11.080 hectares da Mata Nacional de Leiria, desconhece-se a área a rearborizar com plantas trazidas de outras regiões e a área que será recuperada com a descendência do genótipo ali existente, aproveitando a regeneração natural. O balanço está agendado para depois da primavera. Até agora, foram investidos dois milhões de euros, mas os leilões de madeira ardida renderam 16 milhões. Este é um retrato do Pinhal do Rei em vésperas do Dia Mundial da Árvore.

