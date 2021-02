A pandemia criou um novo cargo: diretor de saúde mental

As marcas da pandemia na saúde mental vão perdurar no tempo e quando regressarmos à “normalidade” as organizações terão de contar com essas sequelas. Algumas empresas já estão a preparar-se para o impacto da covid-19, pondo em prática planos direcionados para o bem-estar dos trabalhadores. Mas há quem vá mais longe. A cervejeira brasileira Ambev tem, desde junho, uma diretora de saúde mental.

A pandemia criou um novo cargo: diretor de saúde mental









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.