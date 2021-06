Alastair Fuad-Luke: O design tem de ser eticamente bonito

Que mensagem quer passar na Porto Design Biennale 2021?

Parte da mensagem tem que ver com a necessidade de repensar a nossa produção local. Durante a pandemia, aprendemos que as cadeias de abastecimento e os mercados globais, tal como os conhecemos, são muito variáveis e podem mudar depressa. Há um livro maravilhoso, "Small is beautiful", de E. F. Schumacher, no qual o autor apresenta um bom argumento enquanto economista, dizendo que, se queremos que toda a gente de uma determinada localidade tenha um rendimento razoável, temos de tentar manter o dinheiro nessa região. Isso significa comprar mais localmente. Não se trata de ser contra as importações ou exportações. É constatar que, se comprarmos um par de sapatos feito localmente, o lucro fica no local. Se decidirmos comprar uns ténis Nike ou de outra marca internacional, o lucro vai para outro lado.