Alfredo Teixeira: Continuamos a ser um país com uma escassa diversidade religiosa

O antropólogo Alfredo Teixeira escreveu o ensaio “Religião na Sociedade Portuguesa”, publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. As transformações religiosas, que se revelam em particular na Área Metropolitana de Lisboa, refletem o fenómeno da globalização que trouxe fluxos de pessoas com diferentes culturas e religiões. Mas na sociedade portuguesa houve uma “descatolicização” desde os anos 1960, diz o professor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica. Ainda assim, há 80% de portugueses que se identificam como católicos. E, em geral, são tolerantes com as outras confissões religiosas. O verdadeiro momento em que houve um choque religioso, defende, foi quando a Igreja Universal do Reino de Deus entrou em Portugal.