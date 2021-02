António Costa Pinto: Nenhum país está imune a regimes autoritários

Depois de quase 50 anos de salazarismo, os portugueses ficaram imunizados contra as ditaduras?

Nenhum país está imunizado contra regimes autoritários, porque muitas vezes esses regimes não são um produto de grandes mobilizações da sociedade civil, mas sim de crises em que elites e instituições, por exemplo, fazem golpes de Estado, como estamos a ver agora em Myanmar, com o golpe militar. Podemos dizer que existem países, áreas do globo, culturas, que têm menos propensão para crises e regimes ditatoriais do que outras. Mas nenhum país está imune a regimes autoritários.

Olhando para a História, percebemos que o discurso antissistema é bem acolhido nas grandes crises económicas. A pandemia criou um contexto propício à subida ao poder de líderes autoritários?

A pandemia propriamente dita, não. Aliás, quando observamos as respostas dos regimes democráticos e autoritários à pandemia, reparamos que muitas democracias e muitas ditaduras tiveram, no fundamental, o mesmo tipo de resposta. As ditaduras, claro, controlando a informação. Mas com uma resposta baseada na evidência científica e na perceção do risco. O interessante é que foi nas democracias com líderes populistas que as atitudes foram diferentes. Veja-se o caso de Trump, nos Estados Unidos, que negou a importância da pandemia ou de Bolsonaro, no Brasil, que a subestimou e inventou medicamentos mais ou menos "milagrosos". Dito isto, evidentemente a crise económica e social, associada à pandemia, é um fator de crise de representação.