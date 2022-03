António Fonseca: “Eu quero três coisas: fazer rir, fazer chorar e inquietar”

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Foi em 2008 que António Fonseca decidiu decorar "Os Lusíadas", quase em jeito de tira-teimas. Estava então inscrito num mestrado e esse mestrado era tão "mau" que ele concluiu que preferia decorar a obra de Camões. O que parecia uma loucura, e foi uma loucura - "se não for assim, não tem graça nenhuma" -, transformou-se num espectáculo que pisou vários palcos e volta agora à cena para celebrar o Dia Mundial do Teatro: 27 de março. António Fonseca está de regresso ao D. Maria II para contar "Os Lusíadas como nunca os ouviu". Começa às 10h de dia 26 e termina à meia-noite. Uma epopeia e um pretexto para conversar com o ator, que foi também professor, jardineiro e tantas coisas mais.