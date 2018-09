Artesãos de todo o Portugal, dirigi-vos a Veneza

Está a acontecer algo de verdadeiramente extraordinário no mundo do artesanato global, e os artesãos portugueses precisam de dedicar o máximo de atenção a este fenómeno. Há alguns meses, Johann Rupert, o CEO da Richemont, um dos maiores grupos do mundo no sector do luxo, tendo no seu portefólio marcas como a Cartier e a Van Cleef & Arpels, anunciou que se iria lançar na missão de salvar o genuíno artesanato europeu. A primeira iniciativa de Rupert, já em plena execução, foi a abertura, em Veneza, da exposição "Homo Faber", num dos palácios da cidade suspensa.

A exposição reúne algumas dezenas de trabalhos de grandes artesãos europeus ainda em actividade, abrangendo uma panóplia grande de artes, do couro ao vidro, passando pelo restauro. A ideia, confessou Rupert em várias entrevistas, é a de mostrar o extremo valor do trabalho artesanal, bem como a gigantesca diversidade de trabalhos que pode gerar.