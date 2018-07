As mulheres de Wall Street

Em pouco mais de um ano, as duas bolsas de referência nos Estados Unidos passaram a ser lideradas pela primeira vez na história por mulheres. Stacey Cunningham é, desde Maio, presidente da New York Stock Exchange e Adena Friedman assumiu os cargos de presidente e CEO do Nasdaq em Janeiro de 2017. Até agora, os mercados financeiros eram uma espécie de “clube do bolinha”, dominados por homens de fato e gravata.