Bezos contra Bezos: o que um divórcio pode fazer à Amazon

Ao fim de 25 anos, Jeff e MacKenzie Bezos decidiram pôr um ponto final no seu matrimónio. A história seria igual a muitas outras, não fosse o facto de se tratar do casal mais rico do mundo. A notícia deixou os investidores e os acionistas da Amazon de pé atrás. Temem que a vida pessoal do CEO de uma das empresas mais valiosas do mundo em bolsa o distraia do negócio e, por outro, que seja obrigado a dividir as suas ações com a esposa.