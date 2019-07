Caetano Reis e Sousa: “O Brexit é uma loucura”

O imunologista Caetano Reis e Sousa, investigador do Francis Crick Institute, em Londres, foi eleito membro da Royal Society. É o primeiro português em 200 anos a entrar como “felow” da academia das ciências britânica, a mais antiga do mundo, fundada em 1660. O investigador tornou-se oficialmente membro desta instituição devido às suas contribuições para perceber os mecanismos pelos quais o sistema imunitário deteta a invasão de agentes patogénicos, cancro e danos nos tecidos. A dirigir um laboratório com uma equipa de 18 pessoas, na maioria estrangeiros, o cientista olha para o Brexit como uma loucura.