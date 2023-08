Carmen Soares: A mesa também é um espaço de status social

A investigadora Carmen Soares é uma apaixonada pelo Património Alimentar. Começou a estudar este tema com os clássicos greco-romanos. Os alimentos não são apenas uma necessidade básica do ser humano, diz. Estabelecem relações sociais, fortalecem laços familiares e preservam a nossa identidade. Mas a mesa pode ser também um lugar de demonstração de poder. A diretora do doutoramento Patrimónios Alimentares: Culturas e Identidades, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, assumiu recentemente o cargo de presidente do Conselho Científico do Institut Européen d'Histoire et des Cultures de l'Alimentation, em França. Numa conversa que teve como cenário o Museu Nacional do Azulejo, diz que a academia pode ajudar a indústria a inovar nos produtos alimentares.