Cláudio Torres: O Campo Arqueológico de Mértola é, antes de tudo, um trabalho de desenvolvimento local

Há mais de 40 anos descobriu um “tesouro” debaixo do chão de uma pequena vila alentejana. O arqueólogo Cláudio Torres foi o fundador, em 1978, do Centro Arqueológico de Mértola. Hoje, a vila tem 11 museus e recebe 50 mil visitantes por ano. Para o especialista no período medieval, a cultura ajudou a desenvolver economicamente a região. O arqueólogo recebeu recentemente a Medalha de Mérito Cultural do Governo Português.