Cultura e negócios sobem juntos ao palco

A cultura e os negócios voltam a estar no mesmo palco durante a terceira edição da RHI – Revolution, Hope, Imagination, uma iniciativa criada pelo Arte Institute, organização sem fins lucrativos fundada há dez anos por Ana Ventura Miranda para promover a cultura portuguesa contemporânea. Palestras, "workshops" e espetáculos percorrem o país até ao dia 4 de julho. De Braga a Loulé, são 13 as cidades que juntam agentes culturais e empresariais durante os próximos dias.

Entre os oradores participantes na iniciativa, estará David Chavez, curador do Millennium Park Music Series e do World Music Festival Chicago, Mickela Mallozzi, produtora executiva da série Bare Feet, exibida pela cadeia televisiva PBS, e Maure Aronson, fundador da Global Arts Live. Juntam-se outros nomes, tais como Amro Salah, promotor do Cairo Jazz Festival, Adilson Lima, diretor-geral das Artes de Cabo Verde, e Francisco Cipriano, especialista em Fundos Europeus.

A terceira edição da RHI – Revolution, Hope, Imagination traz aos palcos portugueses espetáculos como o bailado "ANUSIM - What is Hiden is Never Lost" (a 24 de junho no Casino Estoril), um concerto de NEEV, no dia 25 de junho na Culturgest, em Lisboa, e um espetáculo de Sara Serpa, que atua na Porta-Jazz, Porto, a 4 de julho. Juntam-se outras atuações e "showcases" de artistas locais. A programação completa está reunida no site https://rhidev.rhi-think.com.

Fundado a 11 de abril de 2011 por Ana Ventura Miranda – prémio revelação da 27.ª edição do Prémio Dona Antónia Adelaide Ferreira –, o Arte Institute difunde a arte contemporânea portuguesa em todo o mundo. Sedeado em Nova Iorque, promoveu cerca de 1000 artistas em 37 países e 87 cidades.