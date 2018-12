David Pereira Bastos: O teatro é uma forma de chegar ao lado mais íntimo do indivíduo

“O meu trabalho não é nada engagé’, vejo o teatro como uma forma de chegar ao lado mais íntimo do indivíduo, ou seja, ao lado extra-racional”, diz o actor e encenador David Pereira Bastos, que levou ao palco do Teatro Dona Maria II a peça “À espera de Godot” e participa, agora, no espectáculo “Fausto”, que celebra os 25 anos do CCB.