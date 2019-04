Diogo Ramada Curto: O mundo universitário tem um lado claustrofóbico

O historiador Diogo Ramada Curto “respira” cada vez que escreve na imprensa. É uma espécie de libertação do meio académico onde se sente desenquadrado e é acusado de ser polémico. No livro “História, Arte e Literatura” reúne notas e ensaios que publicou nos últimos anos sobre história cultural. Agora que Portugal e Espanha celebram os 500 anos da viagem de circum-navegação iniciada por Fernão de Magalhães o investigador do Instituto Português de Relações Internacionais e professor no Departamento de Estudos Políticos da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa não vê motivos para um “foguetório”. Este devia ser um momento de reflexão, afirma. Afinal de contas, não há só um lado bom na História.