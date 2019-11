Em espanhol, geringonça diz-se “artilugio”

A 10 de novembro, Espanha vai a eleições pela quarta vez desde 2015. Pedro Sanchéz está entalado e a cair nas sondagens. Há uma tensão invisível nas “calles” da capital espanhola. A salvação pode passar pela importação de um governo “à portuguesa”: uma geringonça com a coligação Unidas Podemos. Ou no firmar de um pacto (pouco usual) com a direita?