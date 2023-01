Entre a delinquência e a subversão

Partilhar artigo



Não sei se comece por Jack Kerouac, se por Hemingway. Tanto faz? Bom, bom… Eis o que ninguém deve arriscar dizer a dois escritores. Não há pares de escritores "tanto faz", mesmo se estes dois comungavam de um descabelado gosto de aventura.



Kerouac tinha gosto em andar no arame, ali a namorar com a delinquência e a subversão. Podia ter sido um rapaz do meu bairro de Luanda, a mítica Vila Alice. Podemos vê-lo de braço dado ...