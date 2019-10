Exposição: Retratos do Sião

Na segunda metade do século XIX e início do século XX, o luso-siamês Francis Chit e o macaense Joaquim António foram os fotógrafos oficiais da corte do Sião. O Museu do Oriente mostra agora 46 albuminas, que fazem parte da coleção de Ângela Camila Castelo-Branco e António Faria.