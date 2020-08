O custo anual dos problemas psicológicos para as empresas é na ordem dos 3,2 mil milhões de euros. O montante, que equivale a três pontes Vasco da Gama, foi avançado pela Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) no Relatório do Custo do Stress e dos Problemas de Saúde Psicológica no Trabalho, em Portugal. O documento compilou uma série de estudos nacionais e internacionais e, com base em dados oficiais de 2019, chegou a este valor. O bastonário da OPP, Francisco Miranda Rodrigues, sublinha que o cálculo é conservador, porque só abrange o setor privado. Agora, diz, a "bola" está do lado do Governo. Só com legislação se pode "atacar" este problema de saúde pública que causa danos às pessoas e à economia.

