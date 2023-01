Hemingway ressuscitou ao segundo dia

Partilhar artigo



Quem manda aqui são os crocodilos. Peço desculpa, não estou a falar da nossa governação, nem das lavadas lágrimas de Costa e Medina na despedida de Pedro Nuno Santos. Crocodilos ao sol era o que, lá de cima, se via nas margens do rio ugandês, entre o Lago Victoria e o Lago Albert.



Lá de cima: do Cessna monomotor em que ia Ernest Hemingway, a mulher, e um pequeno grupo inquieto. O Cessna, dizia o New York Times do mês ...