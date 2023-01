Importas-te de levar Marilyn a casa?

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Na cama, Marilyn Monroe era violenta a fazer amor. Está escrito a meio das 800 páginas da autobiografia, "Uma Vida", de Elia Kazan, realizador de "Um Eléctrico Chamado Desejo" e "A Leste do Paraíso". É comovente e cândido o que Kazan escreve sobre essa Marilyn que amou, essa Marilyn que, com graciosidade e pureza, o trocaria por um amigo, o escritor Arthur Miller.



Mas antes de os vermos sentados, aos três, no sofá, nessa noite em

...