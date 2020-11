Jane Fraser abriu a porta. E agora?

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

A barreira invisível para as mulheres em Wall Street foi quebrada em setembro, quando o Citigroup anunciou que o próximo CEO seria Jane Fraser. A escocesa de 53 anos, casada e mãe de dois filhos, vai substituir Michael Corbat, que se vai reformar após 37 anos no banco e oito anos na liderança.Fraser, que atualmente supervisiona os negócios do grupo em 19 países, já era vista há algum tempo como uma estrela em ascensã...