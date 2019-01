Joana Carneiro: “Sinto a música como um lugar de oração”

Foi aos nove anos que expressou a vontade de ser maestrina. Com esse desejo, veio uma batuta oferecida pelo padrinho. “Nunca a usei, mas anda sempre comigo... Simboliza todos aqueles que acreditaram em mim, as instituições, as orquestras, as bolsas de estudo que recebi para poder fazer aquilo que faço. A batuta tem essa carga simbólica”, conta a maestrina titular da Orquestra Sinfónica Portuguesa, instituição que celebrou 25 anos.