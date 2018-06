Joana Vasconcelos: Nós, artistas, no fundo, somos uma espécie de “snipers” do país

Joana Vasconcelos vai ser a primeira artista portuguesa a expor no Museu Guggenheim, em Bilbau. A exposição intitulada “I’m your mirror” ficará patente entre 29 de Junho a 11 de Novembro. Será mais um degrau na carreira da artista que se gaba de atrair milhares de pessoas às suas exposições. Está a empacotar as obras para a mostra e ao mesmo tempo tem uma mão cheia de projectos internacionais.