João Peste: “O século XXI tem sido pouco transgressivo”

Houve um tempo em que as pessoas mais velhas estranhavam o punk. João Peste era miúdo e pensava que a dada altura, quando fosse mais velho, também ele acharia estranhas as coisas novas. "Afinal, não é assim. Há uma repetição daquilo que está feito e por isso é urgente recuperarmos a ideia de transgressão", considera o músico e vocalista dos Pop Dell’Arte. Dez anos depois do álbum "Contra-Mundum", a banda portuguesa lançou o disco "Transgressio Global", composto por 21 novas canções. O vírus empurrou o concerto de lançamento para outubro. No mundo das artes, o momento é de incerteza e desamparo. "Há pessoas que têm sido muito esquecidas, sempre foram esquecidas, e estão a ser esquecidas de novo."





