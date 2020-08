João Sardinha: O regresso do emigrante acaba por ser um mito

João Sardinha, doutorado em Estudos Migratórios pela Universidade de Sussex, no Reino Unido, tem-se debruçado sobre os temas do retorno da segunda geração emigrante e o associativismo em contexto migratório. O investigador sabe bem o que é estar na pele do emigrante. Foi para o Canadá com os pais em 1979 quando tinha sete anos. Mas foge ao padrão da emigração portuguesa. Saiu de Cascais e não de uma aldeia no interior do país, já depois do 25 de Abril. O pai, estofador desde os 12 anos, tinha um negócio que começou a dar problemas e decidiu partir. Fixaram-se numa pequena cidade rural chamada Prince George, onde quando faziam mais de quarenta graus negativos não havia escola. Um choque para um menino que passava os dias de verão na praia. Voltou a Portugal sozinho em 1997, já licenciado em Geografia, para fazer o mestrado em Geografia e Planeamento Regional na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Depois rumou a Inglaterra para se doutorar. Ao longo dos últimos dez anos, esteve envolvido em vários estudos sobre a comunidade lusodescendente que regressou para Portugal.





