Joaquim Sapinho: Todas as pessoas estão a fazer pose

Até 24 de Setembro, como curador convidado da Fundação Calouste Gulbenkian, Joaquim Sapinho coloca em confronto a colecção do Fundador com a colecção Moderna. Realizador e professor de cinema, o também produtor português desceu aos corredores das reservas para descobrir não só as peças, mas a vida de um homem que se protegeu com objectos, como alguém que faz uma mala recheada antes de partir ou um corpo num túmulo antiquíssimo.