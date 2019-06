Jonathan Uliel Saldanha: “Não é possível higienizar a escuta”

Jonathan Uliel Saldanha é um artista que usa som, mas também imagem, e que está sempre à procura de linguagens novas. A partir de setembro de 2020, vai ser artista associado no Teatro Municipal do Porto Rivoli. Fundou o coletivo SOOPA, uma plataforma internacional de arte e música, no final dos anos 1990, quando o Porto tinha pouco a ver com a cidade que é hoje.