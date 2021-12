José Manuel dos Santos: “Toda a gente acha que sabe tudo sobre Mário Soares”

Entre livros, cartas, relatórios, crónicas e muitos outros escritos, o político português deixou um espólio com cerca de três milhões de documentos. Parte desse acervo será partilhado na coleção "Obras de Mário Soares", coordenada por José Manuel dos Santos. O programador cultural e escritor foi assessor cultural do antigo Presidente e partilha algumas histórias que também vivenciou. Mário Soares foi um "político que queria ser escritor - e que foi escritor ao ter sido político". Lançada pela Imprensa Nacional-Casa da Moeda, a coleção é apresentada segunda-feira na Fundação Calouste Gulbenkian e tem como ponto de partida a tese de licenciatura do jovem Soares sobre Teófilo Braga. Seguir-se-ão, ao longo dos anos, novos livros, uma grande biografia e, no final, um outro retrato, talvez.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;