Lanterna vermelha em Cascais

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

É preciso recuar ao período Edo (antigo nome de Tóquio) no Japão, aproximadamente entre os anos de 1600 e 1868, para encontrar o início dos Izakaya. Inicialmente um espaço onde se bebia saké, foi ao longo dos anos transformado numa espécie de snack-bar, sinalizado com lanternas vermelhas, onde além da aguardente de arroz se encontravam petiscos, entre os quais os yakitoris (pequenas espetadas de frango). Os Izakaya tomaram conta do

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...