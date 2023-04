Luís Cília: “O sectarismo depois do 25 de Abril chocou-me bastante"

O cantor e compositor Luís Cília diz que sempre foi um ilustre desconhecido em Portugal - em parte por timidez, e também por ser uma figura desalinhada. Mas foi ele quem compôs, por exemplo, o "Avante Camarada", tema que se tornou uma espécie de hino do Partido Comunista Português, no qual militava. E foi dos músicos que mais discos gravou no exílio, em Paris. O primeiro, "Portugal-Angola: Chants de Lutte", é também um protesto contra a guerra colonial. Seguiram-se EPs como "Portugal Resiste". Regressou a Portugal no célebre Air France saído de Paris a 30 de abril de 1974, onde vinha Álvaro Cunhal e José Mário Branco. Mas, com a revolução, surge também "o sectarismo" e "o clima de intolerância", aponta. "De repente, passei a ser um social-fascista." Luís Cília começou a dedicar-se sobretudo à composição para teatro, bailado e cinema. Compôs cerca de duas dezenas de discos. Como disse o investigador João Carlos Callixto, "importa (re)descobrir a sua obra". E é isso que parece estar a acontecer.