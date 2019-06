Luís Parreirão: "Estar na política não é um carimbo para não poder fazer mais nada durante a vida"

Luís Parreirão é administrador do “family office” da família Mota, dona da construtora Mota-Engil. As suas reflexões sobre questões relacionadas com “famílias empresárias” estão agora reunidas no livro “Empresas familiares - da governance à responsabilidade social”, publicado pela Guerra & Paz. Foi secretário de Estado das Obras Públicas de Guterres e quando deixou o cargo foi bastante criticado por ir trabalhar para uma empresa participada da Mota, com a qual o seu ministério tinha contratos. Para Luís Parreirão não há um problema de ética quando se muda da política para as empresas ou vice versa, desde que se faça “uma coisa de cada vez”.