Luís Tomé: A situação no Médio Oriente é explosiva e muitíssimo perigosa

A guerra na Ucrânia está a distrair as atenções do mundo de outros conflitos latentes, nomeadamente no Médio Oriente, na península da Coreia e em Taiwan. O alerta é de Luís Tomé, diretor do OBSERVARE - Observatório de Relações Exteriores da Universidade Autónoma de Lisboa. O facto de os atores que funcionam como estabilizadores a nível global - EUA, China e Rússia - estarem envolvidos neste conflito na Europa acende o rastilho de outros "barris de pólvora". Por outro lado, o próximo inverno pode ser determinante para a Ucrânia. Com o fim das reservas de energia, muitos países europeus poderão retirar o apoio a Kiev, devido a pressões internas. Uma análise ao estado do mundo, que teve como ponto de partida os dois anos do ataque ao Capitólio, nos EUA, que se assinalam esta sexta-feira.