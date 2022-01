Maria Amélia Martins-Loução: “A biodiversidade é um parente pobre do ambiente”

O pai pensou sempre que a filha seguiria Medicina. Maria Amélia Martins-Loução optou pela Biologia. Receava que a Medicina pudesse significar uma vida de total sacerdócio. Mas o mundo da Biologia acabou por ser uma missão também. É assim que sente o seu trabalho e é assim que tem sido reconhecido. Foi distinguida com o Grande Prémio Ciência 2021, pela "promoção da cultura científica enquanto professora, bióloga e divulgadora na área da ecologia". Professora catedrática da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Maria Amélia Martins-Loução foi diretora do Jardim Botânico e presidente da direção do Museu Nacional de História Natural. Preside à Sociedade Portuguesa de Ecologia, é investigadora no Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Globais (cE3c) e autora de livros como "Riscos Globais e Biodiversidade".





