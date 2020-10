Maria da Glória Ribeiro: “O trabalho rotineiro e indiferenciado vai desaparecer”

Maria da Glória Ribeiro é uma caça-talentos do mundo empresarial. Fundadora e "managing partner" em Portugal da Amrop, multinacional de "executive search", lançou o livro "Pessoas com Talento (Como Nós)". Oportunidade para falar sobre liderança e recrutamento em tempos de pandemia. Licenciada e mestre em Psicologia pela Universidade do Porto, começou a vida profissional nos bastidores das organizações há cerca de 30 anos, quando a internet ainda estava na infância. A procura pelos melhores trabalhadores era quase feita à mão. Hoje, com meios mais automáticos, a habilidade do "headhunting" está sobretudo em saber como encontrar os mais talentosos.





