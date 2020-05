Maria do Carmo Fonseca: “As alterações climáticas são um problema muito maior do que o vírus”

“Por causa do vírus, não devemos esquecer tudo o resto, o vírus não pode dominar tudo”, frisa a cientista Maria do Carmo Fonseca, presidente do Instituto de Medicina Molecular (IMM), instituição que, além de testes de diagnóstico e serológicos, está a desenvolver o Biobanco Covid-19. Mais do que a virologia, é o mundo dos genes que fascina a investigadora, que recebeu o Prémio Pessoa em 2010. Será uma das oradoras do ciclo de conferências “Who Wants to live forever?”, que começa a 20 de maio na Culturgest.