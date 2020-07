Maria José Núncio: O desconfinamento trouxe uma espécie de desapontamento

Há um antes e um depois da Covid-19. Mas, mesmo que quiséssemos, já nenhum de nós seria capaz de reproduzir com exatidão o que sentiu e como viveu os primeiros tempos de confinamento. O tempo é o maior dos filtros, alerta a socióloga Maria José Núncio, professora no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. Em abril fez um apelo nas redes sociais e viu a sua caixa de e-mail transformar-se numa espécie de confessionário. Recebeu 135 testemunhos sobre o lado privado da pandemia: diários, textos, frases soltas, desabafos que mostram como vírus veio pôr as nossas vidas de pernas para o ar e mexer com os nossos valores. Os comportamentos vão mudar, acredita, mas é cedo para definir tendências.







