Mário Rolando: “Eu sou padeiro. E sou um gajo feliz. Hoje, sou feliz”

Chamam-lhe profeta do pão, guerrilheiro, poeta e filósofo. Ele prefere padeiro. Mário Rolando estudou Direito na Universidade de Coimbra, passou pela Filosofia, mas foi nas ciências gastronómicas que descobriu a vocação. Tem 50 anos e é um apaixonado pelo universo do pão. Formador há vários anos, foi “rei sem trono” até o chef Vítor Sobral o desafiar a abrir a Padaria da Esquina, inaugurada em Julho, em Campo de Ourique. É hoje um dos nomes mais conhecidos de uma nova geração de profissionais, apostada em resgatar o sabor genuíno do pão artesanal.