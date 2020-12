Miguel Saraiva: “Os open space têm de ser repensados”

O campo faz mais concorrência à cidade, agora que o teletrabalho é uma prática. Esta tendência está a ter impacto no mercado de escritórios? Há projetos cancelados?

Esteve para acontecer com um grande projeto que temos, não vou identificar, felizmente seguiu; Lisboa é muito económica para as multinacionais. É mais barato alugar um escritório na capital portuguesa do que noutras cidades do mundo: o custo por metro quadrado é tão alto como na Argélia, mas é um quinto do valor em São Paulo e cerca de um terço face a Madrid.



A falta de edifícios de escritórios na capital chegou a ser um entrave à vinda de grandes multinacionais?

A transição dos pequenos escritórios para o mercado de habitação no centro da cidade levou ao défice de edifícios de escritórios, independentemente da pandemia; a par disso, eu pessoalmente prefiro "dar" aos meus colaboradores um metro e meio do que um metro quadrado, dessa forma aumento a qualidade de vivência no espaço, e penso que pandemia vai obrigar a seguir esse caminho. Por exemplo, um "call center" é um espaço sem qualidade. E os "open space" têm de ser repensados, com mais espaço de estar e de lazer.